Wizz Air va reduce semnificativ zborurile, in urma inchiderii granitelor pentru straini de catre Ungaria

Ungaria a anuntat vineri ca va inchide granitele pentru straini incepand de pe 1 septembrie, pentru a combate cresterea infectiilor cu noul coronavirus. Ungurii care vor reveni in tara vor fi obligati sa intre in carantina.Wizz Air a anuntat intr-un comunicat ca va opera 32 de zboruri pe saptamana in perioada 7-30 septembrie, comparativ cu 126 de curse in perioada 1-6 septembrie.Duminica, Ungaria a inegistrat 292 de cazuri noi de infectii cu noul coronavirus, cel mai ridicat numar consemnat de la inceputul pandemiei.Ungaria a consemnat in total 5.961 de cazuri de infectii si 614 decese."Din 7 septembrie si pana pe 30 ne putem astepta la o scadere mai mare a numarului de curse si numai cursele cele mai populare vor fi disponibile pentru pasageri", a anuntat compania aeriana.Compania low-cost, care s-a extins in ultimii ani din esul in vestul Europei, a fost unul dintre operatorii aerieni care si-au revenit cel mai rapid dupa criza Covid-19.Wizz Air a avertizat saptamana trecuta ca redresarea sa ar putea stagna din cauza avertismentelor si restrictiilor legate de Covid-19, care ingreuneaza calatoriile in Europa, dar a precizat ca regulile din Marea Britanie referitoare la carantina nu au determinat compania sa isi reconsidere planurile de extindere pe termen lung.