Charles Webb, autorul romanului "Absolventul", a murit. Avea 81 de ani

Webb a murit pe 16 iunie, in Eastbourne, din cauza unei boli a sangelui, a anuntat Jack Malvern, jurnalist si prieten al autorului.Romanul "The Graduate" a fost publicat in 1963 si, patru ani mai tarziu, a fost ecranizat de Mike Nichols, cu Dustin Hoffman in rol principal.Cartea si filmul il urmaresc pe Benjamin Braddock, un tanar care incepe o relatie cu Dna. Robinson (jucata de Anne Bancroft), sotia partenerului de afaceri al tatalui lui.Charles Webb a sustinut ca povestea este bazata pe propriile experiente traite in Los Angeles, unde a crescut, dar ca nu este autobiografica.Ecranizarea a fost fidela cartii si a castigat un premiu Oscar . Webb a castigat doar 20.000 de dolari din drepturile pentru ecranizare.El a mai scris "The Marriage of a Young Stockbroker" si "New Cardiff". Acesta din urma a fost transpus in film in 2003, sub numele "Hope Springs".Charles Webb nu a fost interesat sa faca avere, donand mare parte din veniturile si proprietatile sale.Impreuna cu partenera lui, Eve Rudd, cu care a avut doi copii, a trait multi ani calatorind. Si-au educat copiii acasa si au administrat o tabara de nudisti in New Jersey. Eve Rudd si-a schimbat mai tarziu prenumele in Fred, in semn de solidaritate cu grupul de sprijin pentru barbatii cu respect de sine scazut.Cuplul a divortat in semn de protest fata de legile casatoriei din Statele Unite, dar cei doi au ramas impreuna. Rudd a murit anul trecut.Charles Webb a publicat in 2007 o continuare a "The Graduate", de data aceasta pentru bani, a spus el.