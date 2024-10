Colegiul Medicilor s-a autosesizat in cazul femeii moarte dupa o operatie estetica

Colegiul Medicilor Iasi s-a autosesizat in cazul femeii care a murit sambata dimineata, in urma unei interventii chirurgicale pentru marirea sanilor, facuta la o clinica privata din municipiu, presedintele Colegiului, Vasile Astarastoae, calificand cazul drept "bizar" si "ciudat".

Presedintele Colegiului Medicilor Iasi, Vasile Astarastoae, a declarat ca institutia pe care o conduce s-a autosesizat in cazul femeii care a murit in spital, in urma interventiei chirurgicale pentru marirea sanilor, ancheta fiind facuta de catre Comisia de Disciplina a CM.

"Se va analiza atitudinea medicilor in fiecare etapa. Trebuie stabilit in ce masura interventia chirurgicala are legatura cu decesul. Oricum, cazul este unul bizar si curios. Inrautatirea starii de sanatate s-a produs din senin, la mai multe ore dupa interventie", a precizat Vasile Astarastoae.

El a spus ca se asteapta si efectuarea necropsiei, care ar putea aduce clarificari asupra cazului, precizand, totodata, ca ancheta Colegiului Medicilor ar putea dura intre doua saptamani si doua-trei luni.

Pe de alta parte, Politia Iasi a deschis dosar penal in acest caz, pentru moarte suspecta.

Medicul Lucian Popa, cel care a efectuat, joi, interventia chirurgicala in cazul femeii, a spus ca implantul mamar a fost facut in urma doi ani, iar in aceasta saptamana i s-a efectuat o interventie de corectare a implanturilor puse.

"Implantul mamar l-am efectuat in urma cu aproximativ doi ani. La putin timp a aparut si o sarcina, fapt care nu era indicat la momentul respectiv", a declarat medicul Lucian Popa, care a precizat ca tanara nu era insarcinata in momentul operatiei facute joi.

Femeia care a decedat era sotia lui Belgian Tanase, fratele lui Cosmos Tanase, liderul unui cunoscut clan interlop iesean.

Femeia de 30 de ani a fost supusa, joi seara, unei interventii chirurgicale, pentru marirea sanilor, la o clinica privata din Iasi, iar dupa operatie a intrat in stop cardio-respirator, fiind necesara resuscitarea acesteia.

Ulterior, ea a fost transferata la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi, in stare de coma.

Medicul Diana Cimpoesu, purtatorul de cuvant al Spitalului "Sfantul Spiridon" din Iasi, preciza ca nu poate spune daca inrautatirea starii de sanatate a femeii se datoreaza exclusiv interventiei chirurgicale la care a fost supusa.

Ea a fost transferata, vineri seara, in stare de coma la Spitalul de Neurochirurgie de la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi.

In noaptea de vineri spre sambata, femeia a intrat de cateva ori in stop cardio-respirator, iar, in pofida interventiei medicilor, ea a murit in cursul diminetii de sambata.

"Medicul legist va fi cel care va spune exact cauza decesului. La noi, i s-a facut un computer tomograf, dar nu am putut trage o concluzie. Tanara prezenta un edem cerebral si a intrat de cateva ori in stop cardio-respirator. Nu a mai putut fi salvata", declara, sambata, medicul Florin Gramada, purtator de cuvant al spitalului de Neurochirurgie din Iasi.

Cadavrul tinerei va fi dus la Institutul de Medicina Legala din Iasi, pentru necropsie.

Tanara era mama a sase copii.

Ea a fost operata la Clinica Omini din Iasi, fiind la a treia interventie de acest gen.

Medicul Lucian Popa, cel care a efectuat interventia chirurgicala, sustinea ca operatia a decurs fara probleme.

