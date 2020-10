Aproximativ jumatate dintre locuitorii municipiul Constanta, fara apa potabila la robinete

Abonatii din 13 cartiere ale Constantei nu vor avea apa la robinete pana la remedierea avariilor produse."Statia de tratare si pompare Palas din municipiul Constanta a inregistrat astazi - 26 octombrie, in jurul orei 11,00, dupa mai multe fluctuatii de tensiune, o cadere totala a energiei electrice, pompele de la nivelul statiei ramanand fara alimentare. Imediat au fost anuntati reprezentantii furnizorului de energie insa, in aceste conditii, abonatii din cartierele CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Bratianu, Km 4-5, Km 5, Poarta 6, Abator, Gara, Casa de Cultura, Inel I si Inel II nu vor avea apa potabila la robinete pana la remedierea avariei si reluarea furnizarii cu energie electrica a statiei", se arata intr-un comunicat de presa transmis de RAJA Constanta.Potrivit RAJA Constanta, incepand cu ora 8,00, mai multe statii de pompare au inregistrat variatii si caderi de tensiune, neputandu-se furniza apa potabila, ca urmare a lipsei de energie electrica in localitatile Topraisar, Cobadin, Viisoara si Valu lui Traian.Meteorologii au emis, luni dimineata, o avertizare Cod portocaliu de ploi si vant puternic, valabila in judetele Constanta si Tulcea.