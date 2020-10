Averea lui Robert Negoita dupa opt ani la sefia Primariei Sectorului 3: Peste 100 de apartamente in 2012, niciunul in 2020

2016

2020

In 2012, cand a preluat primul mandat de primar al Sectorului 3, Robert Negoita avea 38 de terenuri in Popesti-Leordeni intre 2.500 si 100.000 de metri patrati, obtinute prin cumparare in perioada 2006-2008, opt terenuri intre 140 si 12.020 de metri patrati si 38 de locuri de parcare in Voluntari, obtinute in perioada 2005-2007 prin cumparare, doua terenuri de 72 si, respectiv, 88,74 de metri patrati si doua locuri de parcare in Bucuresti, obtinute prin cumparare in anul 2006, un teren in Constanta de 331,56 mp obtinut prin cumparare in anul 2000 si un teren in Afumati de 5.000 de metri patrati ontinut in anul 2001 prin cumparare.La capitolul cladiri, Robert Negoita detinea patru case de locuit, dintre care trei in Voluntari de 390, 200 si, respectiv, 324 de metri patrati construite in perioada 2006-2007 si una in Constanta de 200 de metri patrati, construita in 2001, un spatiu de productie in Afumati de 1000 de metri patrati, contruit in anul 2001, un loc de parcare de 426 de metri patrati obtinut prin cumparare in 2005, un subsol de bloc de 1400 de metri construit in 2006, 111 apartamente intre 37,22 de metri patrati si 113,31 metri patrati, obtinute prin construire si doua locuri de parcare de 9398,8 metri patrati, respectiv 7226 de metri patrati obtinute prin construire in anul 2008, in Popesti Leordeni.Primarul Sectorului 3 a instrainat mai multe bunuri imobile din Popesti Leordeni prin executare silita: 21 de apartamente si 9 locuri de parcare in 2011 si doua terenuri impreuna cu constructia aferenta in 2012.Intre 2007 si 2012 contracteaza 14 credite in valoare totala de peste 400 de milioane de lei.Intre 2007 si 2009 garanteaza prin sase contracte de credit peste 13 milioane de euro.Intre 2006 si 2008 incheie 13 contracte de leasing in valoare de peste 14 milioane de euro.Robert Negoita declara in 2012 ca isi aduce aportul la companiile SC Magic Water Park SRL si SC Domus Stil Real Estate Solutions prin parti sociale in valoare de 215.000 si, respectiv, 51.789.410 de lei.Din pozitia de membru al Camerei Deputatilor, pe care a ocupat-o inainte de a deveni primar al Sectorului 3, Robert Negoita incasa un venit anual de 52.044 de lei.De asemenea, prin executarea silita a imobilelor, Robert Negoita a primit peste doua milioane si jumatate de lei.Totodata, veniturile declarate din 2012 se intregesc cu suma de 2.935,78 de lei din penalitati, in urma unor contracte de vanzare-cumparare de imobile incheiate in anul 2009.Dupa patru ani de mandat la Primaria Sectorului 3, in declaratia de avere a lui Robert Negoita se produc modificari substantiale. Edilul ramane intre timp cu 17 terenuri in Popesti Leordeni, un teren in Afumati si doua terenuri in Voluntari si un loc de parcare de 426 de metri patrati in Voluntari.Robert Negoita consemna in 2016 o singura casa de locuit. Celelalte trei care lipsesc din declaratia de avere, cumparate in 2006 si 2007, vor reaparea in 2020.Robert Negoita ramane cu 24 de apartamente si doua locuri de parcare in Popesti Leordeni dupa ce, in 2015, instraineaza 19 apartamente si 168 de locuri de parcare.Edilul isi pastreaza partile sociale de la cele doua companii in valoare de 215.000 de lei si 51.789.410 de lei.La capitolul datorii, Robert Negoita ramane in 2016 cu 7 credite, in valoare de aproximativ 30 de milioane de lei.Primeste peste opt milioane de lei din adjudecarea imobilelor executate silit.Robert Negoita mai incaseaza si de la Consiliul European al Municipiilor si Regiunilor peste 12 mii de lei, sub forma de diurna si 9.043 de lei din indemnizatia pentru cresterea copilului si alocatii.Robert Negoita preia cel de-al treilea mandat consecutiv de primar al Sectorului 3 cu o avere care se concretizeaza in 23 de terenuri, 16 locuri de parcare, patru case de locuit, un spatiu de productie, un subsol de bloc si trei locuri de parcare.Potrivit declaratiei de avere, acesta nu mai detine in 2020 niciun apartament.In 2019, in urma executarii silite a unui teren extravilan de 50.000 de metri patrati din Popesti Leordeni, primeste 567.865 de lei.In 2020, Robert Negoita declara 12 conturi deschise, in valoare totala de peste patru milioane de lei si garanteaza prin doua contracte de credit suma de 4.965.000 de lei.Dupa adjudecarea imobilelor executate silit incaseaza 759.293 de lei.Edilul isi pastreaza partile sociale de la cele doua companii in valoare de 215.000 de lei si 51.789.410 de lei.Pentru activitatea de Primar al Sectorului 3, acesta primeste anual suma de 164.268 de lei, iar Comitetul European al Regiunilor ii deconteaza o diurna in valoare de 10.970 de euro.Fiul sau, Negoita Louis Rafael, este remunerat anual cu 19.696 de lei din pozitia de angajat al ADPB SA.