Drumurile din 12 judete, afectate de ceata. Manevrele din porturile de la Marea Neagra, sistate din cauza vantului puternic

"La aceasta ora este semnalata ceata, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Dambovita, Constanta, Tulcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinti, Bihor, Satu Mare, Bistrita-Nasaud si Cluj. Din cauza vantului puternic, au fost sistate manevrele in toate porturile de la Marea Neagra, atat maritim, cat si fluvial", se precizeaza intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.Conform sursei citate, nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteorologice.Pe DN1 Bucuresti-Brasov si DN 7 Bucuresti-Sibiu, precum si pe principalele artere rutiere din sudul tarii, se circula in conditiile unui carosabil umed, traficul fiind redus. In judetul Calarasi sunt portiuni unde s-a format polei, in special pe DN 21 Slobozia-Calarasi, unde se actioneaza cu doua utilaje pentru imprastierea materialului antiderapant.Centrul Infotrafic mai informeaza ca pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti traficul este redus. Carosabilul este umed si pe alocuri este semnalata ceata, insa fara probleme privind vizibilitatea. Si pe A2 Bucuresti-Constanta traficul este redus si carosabilul este umed. Ninge usor in zona kilometrului 144 si nu este semnalata ceata.Pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti traficul este redus si carosabilul umed, fiind semnalata pe alocuri ceata, cu vizibilitate sub 250 de metri."Pe timp de ceata, dar si in conditiile unui carosabil alunecos, recomandam conducatorilor auto sa reduca viteza, sa mareasca distanta in mers fata de vehiculele din fata si sa foloseasca corespunzator luminile. Trebuie sa atragem atentia si pietonilor, biciclistilor si carutasilor care trebuie sa fie constienti de faptul ca pe timp de ceata sunt mai greu vizibili in trafic ", se mai mentioneaza in comunicat.