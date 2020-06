Bacalaureat: Niciun elev nu a avut temperatura peste 37,3 grade in Bucuresti

Ziare.

Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, a inceput luni cu proba scrisa la Limba si literatura romana, iar marti se va desfasura proba la Limba si literatura materna pentru absolventii de liceu din partea minoritatilor nationale.Miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului, iar ultima proba scrisa din aceasta sesiune - cea la alegere a profilului si a specializarii - este programata joi.Potrivit MEC, examenul este organizat in 1.095 de centre de examen.In Capitala vor sustine probele examenului de Bacalaureat peste 17.000 de candidati.Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru data de 30 iunie, pana in ora 12,00. Se va face cu anonimizarea numelui si a prenumelui candidatului.Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 16,00 - 20,00, respectiv 1 iulie, in intervalul orar 8,00 - 12,00. Acestea pot fi depuse/transmise si prin mijloace electronice.Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 5 iulie. Rezultate Evaluare Nationala 2020 . Notele obtinute de elevi pentru a intra la liceu, afisate pe evaluare.edu.ro.