Reactia Ambasadei Chinei dupa promulgarea legii 5G ce ar exclude Huawei de pe piata: "Legile discrimininatorii afecteaza interesele consumatorilor si submineaza mediul de afaceri"

"China respecta dreptul Romaniei de a legifera in domeniul securitatii cibernetice, in acelasi timp, intrucat legislatia 5G determina posibilitatea companiilor chineze de a se bucura sau nu de un mediu de afaceri echitabil, drept, deschis si transparent, suntem extrem de preocupati de aceasta lege. Ne opunem ferm utilizarii standardelor non-tehnice si a dispozitiilor discriminatorii pentru a exclude orice tara sau intreprindere de pe piata si ne opunem ferm actiunilor care submineaza principiul concurentei loiale si spiritul statului de drept", se arata intr-un comunicat transmis vineri de Ambasada Chinei in Romania , dupa promulgarea legii 5G.Ambasada Chinei sustine ca "abaterea de la normele industriei si standardele tehnice pentru a judeca securitatea cibernetica este impotriva simtului stiintific si este o negare a principiilor economiei de piata si a concurentei loiale, iar esenta acesteia fiind abuzarea conceptului de " securitate nationala" in vederea excluderii anumitor tari si companii, reprezinta un act tipic de discriminare si suprimare politica.""Esenta spirituala a statului de drept este echitatea si dreptatea. Evident, legile discriminatorii nu numai ca vor impiedica in mod serios dezvoltarea industriilor relevante din tara in cauza, vor afecta interesele consumatorilor, dar si vor submina in mod grav mediul de afaceri orientat spre piata libera, respectarea statului de drept si internationalizare din tara respectiva, vor reduce atractivitate pentru investitiile straine si companiile multinationale si, in cele din urma, vor provoca un impact serios negativ asupra imaginii si intereselor tarii respective.Companiile chineze de telecomunicatii au un istoric bun de siguranta si au lucrat mult timp in Romania cu sarguinta respectand lege, au adus contributii remarcabile la imbunatatirea industriei comunicatiilor, la dezvoltarea economica, si la ocuparea fortei de munca si bunastarea poporului. Suntem increzatori ca daca Romania va mentine un mediu de piata prietenos, investitiile companiilor chineze in Romania vor fi extinse si vor aduce mai multe beneficii cetatenilor romani, iar in cazul in care companiile chineze vor fi excluse, interesele poporului roman si cooperarea chino-romana economica si comerciala vor fi afectate substantial.China si Romania se bucura de o prietenie traditionala, iar realizarile de cooperare acumulate de la stabilirea relatiilor diplomatice de peste 70 de ani in urma, nu au venit cu usurinta. Derularea cooperarii bilaterale pe baza respectului reciproc, beneficiului mutual si castigului in comun corespunzand intereselor comune ale ambelor tarii. Adoptand o perspectiva pe termen lung, ar trebui sa promovam dezvoltarea continua a parteneriatului amplu de prietenie si cooperare dintre cele doua tari aflate in noua situatie", mai arata Ambasada Chinei.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 11 iunie 2021, decretul pentru promulgarea Legii privind securitatea retelelor 5G, un act normativ care ar putea exclude chinezii de la Huawei din retelele operatorilor de comunicatii. Echipamentele si programele unui producator 5G care nu obtine avizul CSAT mai pot fi folosite doar 5 ani in nucleul retelelor telecom, iar restul echipamentelor 7 ani. Adoptarea acestei legi este una din conditiile lansarii 5G, prin care statul spera sa atraga peste 500 milioane de euro.Potrivit legii, autorizarea producatorilor de echipamente si programe 5G se acorda prin decizie a prim-ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), in termen de 4 luni de la data solicitarii.Legea transpune in legislatie Memorandumul 5G semnat in vara anului 2019 intre Romania si SUA. Potrivit legii 5G, pentru a putea participa la construirea retelelor de telecomunicatii 5G in Romania, companiile trebuie sa indeplineasca mai multe conditii concomitent printre care si faptul ca nu se afla sub controlul unui guvern strain, in lipsa unui sistem juridic independent.Romania a fost prima tara din lume care, in plin razboi comercial intre SUA si China, a semnat un Memorandum 5G cu SUA, un act al carui scop ar fi eliminarea folosirii echipamentelor chinezilor de la Huawei, acuzati ca ar permite spionajul Chinei asupra informatiilor din retelele IT occidentale. Pe de alta parte, Romania a fost printre primele tari din UE care a lansat servicii 5G chiar cu echipamente Huawei.Toti operatorii telecom din Romania - Orange Vodafone , Telekom si DIGI/ RCS &RDS folosesc in propriile retele, inclusiv in nucleul acestora (core network) si echipamente Huawei. Daca acest producator nu va obtine avizul CSAT, operatorii telecom sunt obligati sa inlocuiasca din retele aceste echipamente.