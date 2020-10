Cine era profesorul decapitat in apropiere de Paris. Unul dintre elevi: "Chiar se straduia sa ne invete lucruri"

Tres attriste d'apprendre l'assassinat d'un collegue d'histoire-geographie-EMC. Sous le choc aussi en decouvrant les dessins de ses eleves realises en avril 2019 autour d'une exposition qu'il avait creee sur les valeurs de Liberte, d'egalite et de fraternite. #SamuelPaty pic.twitter.com/ru0qBmf0qB - Arnaud LEONARD (@Leonard_Bangkok) October 17, 2020

"La inceputul anului s-a prezentat. El a spus ca vine de la Creteil, de la un alt colegiu, si ca a ajuns aici pentru ca sotia sa a fost transferata pentru slujba ei", isi aminteste unul dintre studentii sai. "Era pasionat de meseria lui. Chiar se straduia sa ne invete lucruri".Samuel Paty era cunoscut pentru atentia pe care o acorda elevilor sai si pentru pasiunea pe care o avea pentru meseria lui, spun studentii sai, potrivit ouest-france.fr Pe retelele de socializare au reaparut in ultimele ore imaginile unei expozitii pregatite de Samuel Paty in primavara anului 2019.Potrivit primelor elemente ale anchetei, profesorul le aratase elevilor din anul IV saptamana trecuta o caricatura a lui Mahomed.O plangere impotriva lui Samuel Paty a ajuns la Rodrigo Arenas, co-presedinte al FCPE, asociatia parintilor, din cauza tensiunilor provocate de initiativa sa printre unii parinti."El facea asta in fiecare an", spune Virginie, in varsta de 15 ani, care il cunostea pe profesor. Eleva spune ca prezentarea facea parte din modulul de educatie civica si morala in care vorbeau despre libertate in conctextul atacului de la Charlie Hebdo.