Dej: Un copil de 9 ani ajuns la terapie intensiva, plin de rani si cu infectie generalizata. Neglijenta mamei l-a bagat in coma

Politia Dej a fost sesizata vineri, 24 iulie, de catre reprezentantii Spitalului Municipal Dej ca un copil de 9 ani, din orasul Dej, a fost transportat la spital in coma. Copilul avea pe corp multiple leziuni."A fost dus in cursul dupa-amiezii de ieri in stare grava, necesitand suport respirator, secundar sepsis, cu leziuni multiple la nivelul tegumentelor. A fost internat in sectia de terapie intensiva si necesita in continuare masuri de ingrijire de nivel terapie intensiva. Date fiind multitudinea de leziuni tegumentare, a fost solicitata asistenta sociala si medicina legala. Ei sunt cei care vor decide daca acest copil a fost crescut sau nu in conditii care au putut duce la aceste leziuni. Practic, are leziuni pe tot corpul. Infectia este generalizata si are ca sursa pielea. Sepsisul inseamna ca toate organele sunt afectate", a declarat pentru www.cluj24.ro , purtatorul de cuvant al Spitalului de copii Cluj, Daniela Dreghiciu.Cazul minorului a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj, informeaza IPJ Cluj, potrivit sursei citate. Mama copilului a fost retinuta pentru tentativa de omor si rele tratamente aplicate minorului si urmeaza sa fie prezentata judecatorilor pentru arestare preventiva."Politia municipiului Dej a fost sesizata de catre reprezentantii Spitalului Municipal Dej -Compartimentul de Primiri Urgente cu privire la faptul ca, un minor de 9 ani, din municipiul Dej a fost transportat la spital in stare comatoasa, acesta avand pe corp multiple leziuni.In urma verificarilor efectuate la fata locului, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorului, fapta prevazuta si pedepsita de Codul penal. Totodata, a fost sesizata si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj", informa, ieri, IPJ Cluj, mai scrie sursa citata.