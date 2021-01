Eduard Novak: Noi ne dorim ca meciul de rugby Romania - Belgia sa se dispute pe stadionul Arcul de Triumf

"Noi vrem ca acest meci sa se joace pe Stadionul Arcul de Triumf, dar nu putem face asta in afara legii. Eu nu pot promite astazi, cand nici nu am preluat stadionul, ca meciul se poate juca pe 7 februarie, cu toata bunavointa. Incercam sa ajutam pe toata lumea, dar in primul rand trebuie sa respectam legea", a declarat Novak.El a precizat ca in momentul in care stadionul va fi predat de catre Compania Nationala de Investitii catre MTS, vor trebui depuse documentele pentru obtinerea avizelor de functionare."Din cate stiu eu, saptamana trecuta s-a finalizat predarea stadionului catre Compania Nationala de Investitii. Constructorul a predat catre CNI stadionul si urmeaza ca noua, MTS, sa ni se predea pana in 15 ianuarie de catre CNI. Dupa care se obtin toate avizele de functionare, si, in momentul in care le obtinem, putem sa dam drumul la treaba.Cei de la rugby au pe 7 februarie un meci international si am trimis si un raspuns in acest sens. Am spus ca in momentul in care vom avea toate avizele pentru a se desfasura totul in mod corect si cum trebuie, atunci, fara nicio problema, il vom pune la dispozitie", a declarat Eduard Novak."Eu mi-as dori din tot sufletul ca acest meci sa-l jucam pe noul stadion, ca de aia l-am facut. Dar nu cred ca vor fi obtinute avizele pana la acea data. Noi trebuie sa trimitem catre federatia europeana si federatia mondiala locul de desfasurare a partidei", a declarat Petrache.Rugby Europe, forul care conduce sportul cu balonul oval de pe continent, a decis la jumatatea lunii decembrie sa reprogrameze pentru zilele de 6-7 februarie meciurile din ultima etapa a Rugby Europe Championship 2020, intre care se numara si partida dintre echipele Romaniei si Belgiei.Celelalte doua meciuri care vor avea loc la datele mentionate sunt Georgia - Rusia si Spania - Portugalia.Cele trei partide nu s-au putut desfasura in primavara anului trecut din cauza pandemiei de coronavirus Pe 20 sau 21 februarie este programat meciul de baraj dintre ultima clasata in Rugby Europe Championship 2020 si Olanda, castigatoarea esalonului inferior, Rugby Europe Trophy.Cele cinci etape ale editiei 2021 din Rugby Europe Championship se vor disputa intre 6-7 martie si iulie 2021, programul complet urmand sa fie anuntat dupa incheierea editiei 2020.Inaintea ultimei etape din REC 2020, pe primul loc se afla Georgia, cu 19 puncte, urmata de Portugalia, 9 puncte, Spania, 9 puncte, Rusia, 8 puncte, Belgia, 7 puncte, Romania, 5 puncte.CITESTE SI: Primul tren deraiat in 2021, in Romania. Un tren cu angajati CFR a sarit de pe sine