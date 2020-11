Tanara mama ucisa si incendiata intr-o valiza era martora intr-un dosar de inselaciune. Cazul prietenului norvegian escrocat de 100.000 de euro

Dag Langerud, cetateanul norvegian, reclama ca a fost pacalit de un grup de romani care l-au lasat fara 100.000 de euro in intervalul 2016-2019, Sabina fiind martora in acest caz. Romanii ar fi fost vecini din cartierul bucurestean Pantelimon ai Sabinei.Dag Langerud a povestit ca a cunoscut-o pe Sabina in 2016, cand era la cersit impreuna cu copilul ei si ca a ajutat-o sa isi gaseasca o locuinta si un loc de munca."Cand am intalnit-o era o cersetoare. Am ajutat-o sa isi gaseasca un loc unde sa stea si i-am gasit un loc de munca la un restaurant. Mai tarziu si-a dat demisia si a inceput sa lucreze la un club, lucru care nu mi-a placut. Era o fata fara stare si o fata traumatizata", a declarat barbatul, potrivit Antena 3 Barbatul mai sustine ca Sabina l-a ajutat sa ii descopere pe cei care l-au tras pe sfoara. Escrocii spalau banii si ii investeau in Marea Britanie, astfel ca norvegianul le-a facut plangere atat in Romania, cat si in Marea Britanie, fiind deschise dosare in ambele tari.Cadavrul Sabrinei a fost gasit vineri, 30 octombrie, de un sofer de camion, pe DN 6, intre Ghimpati si Valea Plopilor. Criminalul nu a fost inca identificat.Citeste si: Noi date in cazul tinerei ucise si incendiate pe un camp din Giurgiu. Ce cred anchetatorii