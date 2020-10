FOTO Medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti isi doneaza norma de hrana persoanelor din izolator. Insitutia a decis publicarea zilnica a meniului

Noua conducere a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti sustine ca, in urma sesizarilor, a decis ca pe site-ul unitatii medicale sa fie publicat, zilnic, meniul primit de pacienti, potrivit Observatorul Prahovean "Meniul va fi publicat zilnic pe site-ul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. Consideram ca este un act de transparenta cu privire la acest aspect. Anuntul cu privire la meniul zilnic va fi insotit si de fotografii", a precizat dr. Sebastian Constantin Toma, noul manager interimar al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.In cazul persoanelor care ajung la izolator legislatia actuala nu prevede norma de hrana. Astfel, medicii spitalului s-au aratat doritori sa-si cedeze norma de hrana acestor pacienti sau sa faca cheta pentru a cumpara apa."Pentru persoanele care ajung in izolator, legislatia nu prevede norma de hrana. Acesta este motivul pentru care am propus modificari legislative cu privire la acest aspect si, din proprie initiativa, medicii au dorit sa vina in sprijinul acestor persoane prin cedarea normei de hrana sau prin realizarea de cheta pentru achizitionarea de apa", a precizat managerul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.Astazi, 17 octombrie, meniul de dimineata de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti pentru pacientii care nu au afectiuni cronice a constat in ceai, paine, 20 gr. unt si salam, in timp ce gustarea de la ora 10.00 a inclus 100 gr. branza de vaci.La pranz, meniul consta in ciorba de zarzavat cu fidea, mancare de fasole verde cu pui si paine. Gustarea de la ora 16.00 - iaurt, iar seara la meniu este pilaf cu pui, paine si iaurt.Pentru categoriile de pacienti cu diverse afectiuni, cum ar fi cei de la cardiologie, cu boli renale ori cu diabet sau ulcer, meniul este diversificat, la recomandarea medicului specialist, informeaza sursa anterior citata.FOTO observatorulph.roFOTO observatorulph.roFOTO observatorulph.ro