Germania interzice colectarea automata a datelor utilizatorilor de catre Facebook

'Nu exista nicio indoiala cu privire la pozitia dominanta a Facebook pe piata retelelor sociale, si nici asupra utilizarii acestei pozitii dominante', a argumentat Curtea Federala de Justitie in decizia sa.Acesta confirma o hotarare emisa impotriva Facebook in 2019 de autoritatea nationala in domeniul concurentei.Gigantul american a depus ulterior recurs contra Oficiului german anti-cartel in fata unui tribunal care i-a dat castig de cauza.Verdictul celei mai inalte jurisdictii infirma decizia tribunalului si aplica o infrangere grupului american.Cazul se va intoarce acum la Inalta Curte regionala din Dusseldorf pentru o decizie finala.'Facebook nu autorizeaza posibilitatea de alegere', a justificat presedintele Curtii Federale, Peter Meier-Beck.Decizia acesteia se aplica cu efect imediat pentru Facebook, care trebuie sa-si revizuiasca clauzele contractuale.Justitia germana reproseaza Facebook ca abuzeaza de pozitia sa dominanta, impunandu-le clauze contractuale abuzive utilizatorilor diferitelor sale platforme.Autoritatile germane impun Facebook sa solicite 'acordul explicit' asupra anumitor clauze din partea celor in jur de 30 milioane de utilizatori din tara.