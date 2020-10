Pandemia si momentul pavlovian al omenirii

Toate in numele stiintei ce este salutata ca noua religie oferind siguranta iesirii din acest impas colectiv. Securitatea trece inaintea libertatii, inregimentarea si obedienta sunt, din nou, semnele unui conformism privit ca premiza a supravietuirii.Statele sunt, in numele stiintei, stapane pe destinele celor care nu le mai sunt cetateni, ci supusi. Statele aleg, suveran, care dintre retetele stiintei urmeaza a fi aplicate, caci doar statele decid calea pe care oamenii sunt obligati sa se incoloneze. Actul politic partizan al unui stat este prezentat ca fiind intemeiat pe stiinta infailibila si salvatoare. Suveranitatea ilimitata a statelor este justificata prin apelul la promisiunea salvarii.Conditionarea pavloviana este, asadar, temeiul unui nou contract social. Termenii sai sunt formulati cu limpezime: puterea are dreptul de a impune limitari constitutionale si politice fara precedent, in schimbul garantarii sigurantei ce alunga spectrul mortii. Noul contract intemeiaza un tip de guvernare din care orice control democratic pare a fi exclus, iar unica referinta acceptata este invocarea stiintei mantuitoare. Prerogativele individuale sunt suspendate, pe durata (nedeterminata) necesara combaterii noului virus.Conditionarea pavloviana revine, dupa ce ea fusese soclul pe care totalitarismul se asezase in secolul trecut. Tehnologia sofisticata este nu mijloc de eliberare, ci unul de control si de incadrare. Imaginea orwellliana a R. P. Chineze poate fi, cu minime variatii geografice, aceea a intregii umanitati. Invocarea sigurantei comune descurajeaza orice apel la spiritul critic.Cat despre stiiinta insasi, detaliile si dubiile sunt eliminate, spre a oferi imaginea certitudinilor senine. Guvernarea prin stiinta este descrisa ca fiind alternativa la haos. Dar actul de a restrange drepturile este unul eminamente politic. Nu oamenii de stiinta administreaza societatile, ci cei care exercita suveranitatea delegata lor de natiuni. Alibiul stiintei hraneste vocatia de control si de expansiune a statelor insele.Caci statele redescopera, in aceste momente, instrumentele prin care pot interveni in vietile celor care sunt deposedati, treptat, de liberul-arbitru. Statele isi extind, gradual si implacabil, hegemonia lor, iar acest proces este, in cele din urma, unul ireversibil.Pandemia stabileste acest predecent ce inaugureaza o noua era. Salvarea colectiva poate insemna atomizarea si docilitatea asumata . Umanitatea trecuta prin aceasta incercare va avea,poate, un alt chip si o alta substanta. Renuntarea la libertate va fi parte din pretul pe care oamenii il vor plati, in numele salvarii lor: o ordine a supunerii se va naste, inlocuind indoiala si critica. Un viitor aseptic, asemeni unui vast laborator, ii va gazdui, poate,pe acesti oameni cuminti, egali si intersanjabili, eliberati, in fine, de frica propriilor alegeri.