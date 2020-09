Jandarm surprins in tramvai fara masca de protectie, sanctionat de sefii sai

"In aceasta dimineata, am primit din partea cetatenilor, pe adresa noastra de Facebook , mai multe fotografii care prezinta un jandarm aflat intr-un mijloc de transport in comun, fara sa poarte masca de protectie, asa cum prevede legea. Comanda Inspectoratului de Jandarmi Judetean Ialomita a dispus de urgenta verificarea acestor imagini, iar din primele verificari a rezultat faptul ca jandarmul face parte din Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ialomita.Si cum nimeni nu este mai presus de lege, am hotarat efectuarea unei cercetari amanuntite cu privire la aspectele sesizate, urmand a fi luate masurile legale. Multumim cetatenilor pentru transmiterea acestor imagini.", scrie Jandarmeria Ialomita pe pagina sa de Facebook.