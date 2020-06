O adolescenta si-a inscenat rapirea pentru a sta cu iubitul toata noaptea

Ziare.

com

Mama fetei a apelat 112 la ora 23,36, sesizand ca fiica sa a sunat-o si i-a spus ca este urmarita de un barbat inarmat cu sabie si pistol.La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Arad au fost alertati politistii Serviciului de Investigatii Criminale, cei de la Ordine Publica, dar si de la alte structuri, fiind data in consemn fotografia fetei tuturor patrulelor din teren.Operatorul 112 a reusit sa ia legatura de doua ori cu adolescenta, dupa o ora de la apelul mamei. Fata spus o poveste similara, afirmand ca este speriata pentru ca un barbat o alearga in cartierul Gai, din municipiu."Cautarile au continuat toata noaptea, minora fiind gasita in parcul din zona Podgoria, in dimineata acestei zile, in jurul orei 7,20. La prima vedere si din declaratia acesteia, minora nu a fost victima vreunei infractiuni , cercetarile relevand ca aceasta si-a inscenat povestea pentru a fi cu iubitul ei", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Claudia Iuga.Adolescenta a fost condusa la sediul IPJ Arad pentru a fi predata familiei, urmand a fi amendata