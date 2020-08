Orban, despre lupta impotriva clanurilor de interlopi: Fara mila!

"O batalie constanta contra acestor clanuri care incalca legile. Eu am transmis foarte clar mesajul meu: 'Fara mila!'. Orice ilegalitate, orice activitate cu caracter infractional trebuie sanctionate", a spus Ludovic Orban.El a aratat ca acolo unde se constata ca un sef de Politie nu-si face treaba, acesta trebuie schimbat din functie."Daca este necesar, trebuie suplimentate efectivele, daca un sef de Politie sau un sef de post sau un sef de sectie nu-si face treaba si in sectia lui este evident ca functioneaza astfel de activitati ilegale, trebuie schimbat fara niciun fel de ezitare si luate masuri severe pentru combaterea acestor clanuri", a adaugat premierul.Primul ministru Ludovic Orban si mai multi membri ai Cabinetului s-au aflat joi in Valea Jiului unde au luat parte la manifestarile dedicate Zilei Minerului si la inaugurarea Muzeului Mineritului din Petrosani, reabilitat in baza unui proiect cu finantare europeana in valoare de un milion de euro.