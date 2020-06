Oros: Romania va investi 2,5 miliarde de euro pentru reabilitarea infrastructurii de irigatii

Ziare.

"Avem un program de investitii pe acest plan de rezilienta a Romaniei. Toata lumea s-a intrebat ce vom face cu banii dedicati planului de rezilienta a Romaniei. Am avut chiar astazi si saptamana trecuta o intalnire buna cu ministrul Fondurilor Europene in care am cerut sume importante pentru aceste domenii: pentru reabilitarea intregii infrastructuri de irigatii, 2,5 miliarde de euro, pentru infrastructura de desecare si drenaj 1,1 miliarde de euro si aici in parte parte este prins Banatul, dar si alte zone, iar pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului 2,1 miliarde de euro", a spus Adrian Oros, la B1 TV.El a explicat ca a incercat sa foloseasca acesti bani pentru infrastructuri importate strategice, astfel incat Planul National Strategic 2021-2027 sa ramana un program destinat fermierilor si platilor pe suprafata. "Sunt bani europeni din programul de rezilienta a Romaniei, din cele 33 de miliarde de euro. Am incercat sa folosesc pentru aceste infrastructuri importate strategice bani din aceasta zona si nu din Programul National Strategic care se va relua din 2021 pana in 2027, si care este destinat fermierilor, platilor pe suprafata si masurilor de sprijin. Ne-am apucat de aceasta strategie de gestionare a apei, care este una mai complexa, lucram la planuri, la programe si in curand vom iesi cu acest program bine conturat, dar si bugetat pe masuri", a adaugat ministrul Agriculturii.