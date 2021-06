Perchezitii in serie in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 7 milioane de lei. Peste 100 de politisti sunt implicati VIDEO

"Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pun in aplicare 29 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, judetele Ilfov si Calarasi, in dosarul cu numar unic 165/P/2018 privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.La acest moment, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 5 desfasoara 29 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi, urmand ca mai multe persoane implicate sa fie conduse la audieri", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.Potrivit anchetatorilor, in urma cercetarilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada 2013-2016, administratorii mai multor societati comerciale cu sediul sau punctul de lucru pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Calarasi, ar fi creat un circuit fraudulos prin inregistrarea in contabilitate a unor operatiuni fictive de achizitii de produse textile si incaltaminte in valoare de aproximativ 24.000.000 de lei, de la societati,, clonate" sau avand un comportament tip,, fantoma", in scopul sustragerii de la plata reprezentind Taxa pe Valoare Adaugata si a impozitului pe profit datorate bugetului general consolidat al statului."Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.900.00 lei.La aceasta activitate vor fi angrenati peste 110 politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. De asemenea, actiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane", mai arata sursa citata.