Peste 1.800 de persoane, vaccinate in cadrul maratonului de la Ploiesti

Potrivit datelor comunicate, sambata, de Primaria Ploiesti, pana la ora 15,00, au fost imunizate cu serul de la Pfizer 1.800 de persoane, dozele de vaccin fiind suplimentate cu 378 de bucati, urmand sa mai fi aduse si altele daca va fi necesar.Campania de vaccinare organizata sub motto-ul "Start catre o viata normala" a inceput vineri, la ora 14,00, si se deruleaza non-stop pana duminica, ora 20,00.Astfel, pe stadionul "Ilie Oana" functioneaza 6 fluxuri de vaccinare pe timpul zilei si doua fluxuri noaptea.Maratonul Vaccinarii permite celor care doresc sa se imunizeze sa se adreseze, fara o programare prealabila, doar cu actul de identitate, direct la punctele de vaccinare deschise in incinta stadionului.Intrarea la centrul de vaccinare de la stadionul "Ilie Oana" se face de pe strada Alexandru Vlahuta, peluza I.In cazul conditiilor meteorologice nefavorabile, persoanele care doresc sa se imunizeze vor avea acces la spatiile de asteptare ce vor fi amenajate in incinta stadionului, respectiv sub peluza acestuia ori in tribune."In cadrul 'Maratonului Vaccinarii' de la Ploiesti vor fi implicati, in desfasurarea in conditii sigure a procesului de vaccinare, 22 de medici, 22 de registratori si 44 de asistenti medicali. Totodata, in urma discutiilor purtate de executivul municipiului Ploiesti cu dr. Simona Schnelbach (n.r. reprezentant al Colegiului Medicilor Prahova), s-a stabilit ca, pentru sustinerea eficienta a acestei campanii de vaccinare, vor fi prezenti, la centrul deschis pe stadionul 'Ilie Oana', si 5 medici voluntari, precum si studenti voluntari din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' din Bucuresti", a anuntat anterior Primaria Ploiesti.