Petrecere organizata de clanul Chiroaica, "sparta" de politisti. Liderul gruparii interlope din Bucuresti isi serba nepotul

"In jurul orei 15:30. Politistii Sectiei 19 Politie au descoperit la o adresa din Sectorul 5, ca are loc aniversarea unui barbat unde sunt invitate mai multe persoane. Au fost legitimate 23 de persoane, care ulterior au fost sanctionate contraventional cu amenzi in valoare de 36.000 lei", a mai prcizat Politia Capitalei.In urma cu aproximativ zece ani in urma membrii clanului Chiroaica fost arestati, fiind acuzati ca au pacalit sase familii carora le-au luat casele. Doi dintre membrii clanului se prezentau la persoane care doreau sa-si vanda locuintele si ii convingeau sa semneze un contract de vanzare - cumparare inainte sa plateasca. Apoi, prin violenta , amenintari si santaj ii evacuau din case.La perchezitii au fost gasite zeci de sabii si bate si pistoale cu gaze despre care se presupune ca au fost folosite pentru intimidarea victimelor.O alta petrecere "sparta" de Politie a fosr organizata cu zeci de persoane in clubul Shelter din Sectorul 1 al Capitalei."In jurul orei 00:05, Politia Capitalei a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca intr-un club din Sectorul 1 se defasoara o petrecere privata la care participa mai multe persoane. La fata locului au sosit politisti de la sectiile 1, 3 si 4 care au legitimat si sanctionat contraventional 64 de persoane, valoarea totala a amenzilor fiind de 64.000 de lei", a transmis, duminica, Politia Capitalei.