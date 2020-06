Ploi torentiale in mai multe regiuni din tara: Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei

Ziare.

Peste 60 de atentionari si avertizari hidrometeorologice imediate au fost emise in ultimele 24 de ore. Mai precis este vorba de intensificari puternice ale vantului, averse torentiale, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelii, scurgeri importante pe versanti si viituri rapide pe raurile mici. Au fost inregistrate efecte de vreme rea in trei judete - Arges, Caras-Severin si Neamt.Echipajele de pompieri au actionat pentru evacuarea apei din doua gospodarii in comuna Bradulet, judetul Arges, iar in localitatea Rugi din judetul Caras-Severin, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din doua beciuri si doua gospodarii, mai informeaza IGSU.Pe DN 17B, in localitatea Borca din judetul Neamt, pompierii au actionat pentru evacuarea apei si aluviunilor de pe carosabil.Pentru dispunerea masurilor de autoprotectie de catre cetateni, in contextul emiterii avertizarilor meteorologice/hidrologice pentru judetele Bacau, Maramures si Tulcea, au fost emise 13 mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT, se arata in comunicat.In prezent, nu sunt in desfasurare interventii pentru inlaturarea efectelor inundatiilor.IGSU precizeaza ca pentru prevenirea evenimentelor deosebite generate de vremea rea, recomanda populatiei sa ia masuri pentru curatarea santurilor si rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuarii normale a apei. In cazul cresterii debitelor pe anumite cursuri de apa, IGSU face apel sa nu se traverseze raurile prin apa, iar cetatenii sa nu se apropie de malurile acestora.Avand in vedere ca pana la ora 14,00 se afla in vigoare o atentionare cod galben de fenomene hidrologice periculoase ce vizeaza cresteri de debite pe unele rauri din 20 de judete, inspectoratele pentru situatii de urgenta raman mobilizate pentru a interveni.