Romania, in atentia presei internationale : Unul dintre cele mai mari focare din Europa

Il Messaggero scrie ca in ultimele 24 de ore in regiunea Lazio au fost depistate 26 de noi cazuri de coronavirus . Jumatate sunt ceateni straini, printre care doua romance din Bacau care se intorceau la ingrijit batrani.Al doilea val al pandemiei creeaza ingrijorari in Romania, care a devenit in ultimele saptamani unul dintre cele mai mari focare din Europa si cu siguranta cel mai mare din Balcani, scria publicatia italiana pe 23 iulie.In ultimele 24 de ore, noul record a fost doborat: 1.112 de cazuri care au dus la un numar total de 41.275 de persoane infectate si 2.126 de persoane decedate, cu 25 mai multe decat ziua precedenta. Capitala Bucuresti este cea mai afectata, iar pe 22 iulie guvernul a decis ca satul Cartojani sa intre in carantina.Tara vecina nu poate tine virusul sub control.Infectarea cu coronavirus se extinde in Romania intr-un ritm accelerat. Joi, recordul negativ al infectiilor diagnosticate a fost depasit din nou, scria pe 23 iulie Napi Gazdasag Conform raportului Grupului de Comunicare Strategica (GCS), in ultimele 24 de ore au fost luate in evidenta 1.112 de noi cazuri de coronavirus si alti 25 de bolnavi si-au pierdut viata. Numarul deceselor provocate de epidemie a ajuns la 2.126, iar din momentul debutului epidemiei s-au identificat in Romania peste 41.000 de persoane infectate cu coronavirus.GCS a prezentat pentru prima oara in detaliu, joi, ca dintre cele peste 20.000 de testari evaluate in ziua precedenta sub 12.000 au fost efectuate la cererea personalului medical si peste 8.000 la solicitarea persoanelor afectate. Din aceasta situatie a reiesit ca o importanta parte a testarilor nu s-a facut pentru retestarea celor infectati, ci oglindeste starea de sanatate a cetatenilor care solicita efectuarea testelor de coronavirus din cauza plecarilor in strainatate.