Satu Mare: 33 de migranti din Siria, Somalia si Libia, gasiti in doua microbuze de marfa care se indreptau spre Ungaria

Ziare.

com

Potrivit Politiei de Frontiera, politistii de la Sectorul Politiei de Frontiera Carei, in cooperare cu lucratori de la S.T.P.F. Satu Mare - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, au desfasurat, luni, o actiune pentru combaterea migratiei ilegale. Astfel, in jurul orei 01.00, ei au oprit pentru control, pe comunicatia Horea - Scarisoara Noua, la aproximativ 200 metri de linia de frontiera, doua microbuze de transport marfa conduse de doi cetateni romani, domiciliati in judetele Timis si Gorj, ambele vehicule fiind inmatriculate in Romania."Din primele verificari, s-a constatat ca in compartimentele de transport marfa ale celor doua microbuze se aflau ascunsi 33 de cetateni straini. Intrucat persoanele in cauza nu isi justificau prezenta in zona de frontiera, au fost transportate la sediul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare pentru cercetari. In cadrul verificarilor preliminare, s-a stabilit faptul ca grupul era format din 31 de barbati si doua femei, din care 23 erau cetateni din Siria, 9 din Somalia si unul din Libia, avand varste cuprinse intre 16 si 40 de ani. La cercetari, cetatenii straini au declarat ca intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, cu intentia de a ajunge in Germania, respectiv in Austria", arata sursa citata.In acest caz, politistii de frontiera fac cercetari, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat pentru cetatenii straini. Acestia au fost evaluati din punct de vedere medical de catre lucratorii DSP Satu Mare si ulterior au fost predati Biroului de Imigrari Satu Mare.Cei doi soferi romani, in varsta de 22, respectiv 23 de ani sunt cercetati pentru trafic de migranti. Politistii de frontiera satmareni i-au retinut pe cetatenii romani pentru 24 de ore, urmand a fi prezentati de procurorul de caz in fata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Cele doua autoutilitare, in valoare de 45.000 de lei, folosite la transportul persoanelor, au fost indisponibilizate la sediul Politiei de Frontiera in vederea continuarii cercetarilor.