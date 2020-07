Satu Mare: Un nou judet care introduce obligativitatea purtarii mastii in spatiile deschise de la 1 august

"Hotararea intra in vigoare incepand cu data de 1 august, iar respectarea prevederilor acesteia va fi verificata de catre echipele mixte, lucratori ai Ministerului Afacerilor Interne si Politiei locale, si sunt vizate pietele agroalimentare, targurile din judet, Piata de vechituri si Piata de masini din municipiul Satu Mare. Grupul de coordonare a actiunilor de control pentru prevenirea raspandirii COVID-19 va continua actiunile conform planului propus pentru perioada urmatoare, respectiv o intensificare a controalelor la acest sfarsit de saptamana in zonele aglomerate si cu risc ridicat de raspandire a virusului SARS-CoV-2", a precizat sursa citata.Prefectura Satu Mare a mai anuntat, de asemenea, ca incepand cu data de 1 august, intra in vigoare Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 37 din 28 iulie prin care se interzice comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate (terase), in intervalul orar 23.00-06.00. In afara acestui interval, operatorii economici care desfasoara aceste activitati, au obligatia sa ia masuri pentru limitarea numarului de clienti la numarul locurilor pe scaune, precum si a oricaror activitati care presupun interactiunea fizica intre clienti, inclusiv dansul.