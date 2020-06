Studiu - Noul coronavirus s-ar fi raspandit in China din august 2019

Ziare.

Acest studiu are la baza imagini satelitare de inalta rezolutie din parcarile spitalelor din Wuhan - unde a aparut boala la sfarsitul lui 2018 - si cautari efectuate pe motoare de cautare a unor simptome ca "tuse" si "diaree"."Crestera traficului la spital si a cautarilor de date despre simptome la Wuhan a inceput inainte de presupusul inceput al pandemiei de SAES-Cov-2 in decembrie 2019", se arata in studiu."In pofida faptului ca nu suntem in masura sa confirmam daca cresterea acestor volume are o legatura directa cu noul coronavirus, rezultatele noastre sustin alte lucrari recente care arata ca el a aparut inainte de detectarea lui in piata de fructe de mare din Huanan", se aratain studiu."Aceste rezultate coroboreaza de asemenea ipoteza potrivit careia virusul a aparut in mod natural in sudul Chinei si circula deja in momentul in care s-a declarat epidemia la Wuhan", precizeaza cercetatorii.Ei au constatat o crestere a traficului in parcarea spitalelor in august 2019."In august, am constatat o crestere unica a cautarilor cu privire la simptome de diaree, care nu a fost observata in timpul gripelor sezoniere anterioare, sau in date de cautare cu privire la tuse", precizeaza cercetatorii.