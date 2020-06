Uber a intrat pe piata din Constanta, al saselea oras din Romania unde este prezent serviciul de ridesharing

Ziare.

"Incepand din aceasta dupa-amiaza (25 iunie n.red.), constantenii pot comanda un Uber prin simpla apasare a unui buton. Constanta este al saselea oras din Romania in care Uber este disponibil", se arata intr-un comunicat de presa al celor de la Uber."Merg foarte des la Constanta si, pentru ca nu am carnet de sofer, Uber este o optiune excelenta pentru drumurile pe care le fac prin oras, fie ca e vorba de intalniri de familie sau iesiri cu prietenii. M-am bucurat foarte mult sa aflu ca acum am aceasta optiune sigura de transport in locul meu natal, orasul se simte mult mai conectat", a spus Ayli Cadir, primul utilizator care a incercat Uber in ConstantaIn Constanta, Uber se lanseaza cu UberX, cel mai utilizat serviciu al companiei, care ofera acces la curse convenabile si sigure si un timp de asteptare de doar cateva minute."Ne bucuram sa lansam Uber in Constanta, un loc atat de drag romanilor care il aleg an de an ca destinatie de vacanta, mai ales acum, cand calatoriile internationale nu sunt recomandate. Colaboram indeaproape cu autoritatile locale pentru a oferi atat constantenilor, cat si celor care viziteaza orasul, o alternativa sigura de transport", spune Nicoleta Diaconu, Manager General Uber RomaniaUber s-a lansat la Bucuresti in 2015 si s-a extins rapid catre Cluj, Timisoara, Brasov si Iasi. La fel ca in celelalte orase din Romania, soferii parteneri din Constanta sunt licentiati pentru a transporta pasagerii in siguranta catre destinatiile lor.