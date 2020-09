Un sef de district silvic din Mures s-ar fi spanzurat in padure. "Ar fi fost amenintat de superiori ca va fi inlocuit din functie, pe linie politica"

"Echipele de control de la Bucuresti au descoperit o paguba de peste un milion de lei, in cel putin trei cantoane pe care le administra".Jurnalistul mai sustine ca barbatul ar fi fost amenintat de superiori ca va fi inlocuit din functie, pe linie politica, iar in final, acesta a cedat."Saptamanile trecute Ministerul Padurilor si Regia Nationala a Padurilor au inceput niste controale in padurile din Mures, dupa ce mai multe rapoarte aratau ca taierile ilegale au scapat de sub control in zona.Asta este adevarata fata a mafiei padurilor si al efectelor presiunilor venite din zona politica si economica.Gulerele albe prospera, in timp ce angajatii simpli palesc incet sub presiunea acestui mecanism infractional in care se regasesc", a adaugat Ciurcanu pe Facebook.