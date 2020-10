O retea de infractori cibernetici specializati in spalarea a zeci de milioane de euro a fost dezmembrata

Reteaua QQAAZZ avea ramificatii in principal in Letonia, Georgia, Bulgaria, Romania si Belgia. Ea a deschis si mentinut sute de conturi bancare ale unor persoane fizice sau juridice din institutii financiare din intreaga lume pentru a primi bani de la hoti cibernetici care furau din conturile victimelor. Fondurile erau apoi transferate in alte conturi bancare controlate de QQAAZZ si uneori erau convertite in criptomonede folosind serviciile de tumbling' menite sa ascunda sursa originala a fondurilor. Dupa aplicarea unei taxe de pana la 50%, QQAAZZ returna clientelei sale de infractori cibernetici restul fondurilor furate.Membrii QQAAZZ obtineau aceste conturi bancare folosind deopotriva documente legale si falsificate poloneze si bulgare pentru a crea si inregistra zeci de companii fantoma care nu au desfasurat nicio activitate de afaceri legitima. Folosind acest documente de inregistrare, membrii QQAAZZ au deschis ulterior conturi bancare in numele companiilor fantoma la numeroase institutii financiare in fiecare tara, generand astfel sute de conturi bancare controlate de QQAAZZ disponibile pentru a primi fonduri sustrase de hoti cibernetici.Operatiunea a fost condusa de politia portugheza si de Biroul Federal de Investigatii din SUA (FBI).In total, au fost perchezitionate 40 de locuri din Letonia, Bulgaria, Regatul Unit, Spania si Italia, fiind initiate proceduri penale impotriva unor persoane arestate de SUA, Portugalia, Regatul Unit si Spania. Cele mai multe perchezitii au fost realizate in Letonia in operatiuni desfasurate de politia de stat letona (Latvijas Valsts Policija).Operatiunea internationala a fost urmarea unei anchete complexe desfasurate de politia judiciara portugheza (Policia Judiciaria) impreuna cu Biroul procurorului SUA pentru districtul de vest al statului Pennsylvania, Biroul din Pittsburgh al FBI, politia nationala spaniola (Policia Nacional), politia regionala catalana (Mossos D'Esquadra) si autoritatile de aplicare a legii din Regatul Unit, Letonia, Bulgaria, Georgia, Italia, Germania, Elvetia, Polonia, Republica Ceha, Australia, Suedia, Austria si Belgia, in coordonare cu Europol.