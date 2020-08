Mures: Barbat retinut dupa ce a furat banii unui croat in timp ce negocia cu el pretul unor oale

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Mures, barbatul urmarit international a fost depistat de politisti pe raza comunei Craciunesti."La data de 3 august, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au depistat, pe raza municipiului Targu Mures, un barbat de 39 de ani, din comuna Craciunesti, care ar fi comis o infractiune de furt calificat pe teritoriul statului croat, in cursul anului 2013. Autoritatile judiciare din Croatia au emis un mandat european de arestare pe numele barbatului care ar fi sustras 17.200 de kune de la persoana vatamata, in timpul activitatilor de negociere a pretului unor vase de gatit. In baza mandatului european de arestare emis de autoritatile din Croatia, barbatul de 39 de ani a fost prezentat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Targu Mures, care a emis pe numele sau ordonanta de retinere pentru 24 de ore", a aratat IPJ Mures intr-un comunicat de presa.