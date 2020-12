Danemarca anunta ca va pune capat explorarilor si extractiei petrolului si gazelor naturale la Marea Nordului pana in 2050

Aceasta decizie s-a aflat in centrul unei importante dezbateri politice, dupa ce aceasta tara scandinava si-a stabilit anul trecut obiectivele in vederea uneia dintre cele mai ambitioase reduceri a nivelului gazelor cu efect de sera din lume si s-a angajat sa atinga neutralitatea carbonului in 2050."Vom pune de-acum capat erei fosile", a anuntat joi seara, intr-un comunicat ministrul Mediului Dan Joergensen.In iunie, un consilier independent al Guvernului recomanda Danemarcei sa puna capat programelor sale de explorare si extractie la Marea Nordului.O mentinere a acestor operatiuni ar afecta ambitiile Danemarcei de pionier in lupta impotriva modificarilor climatice, avertiza el.CITESTE SI: Parlamentul din Iran a adoptat o lege care prevede accelerarea productiei de uraniu imbogatit si interzice inspectiile ONU