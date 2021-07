Reabilitarea termica a cladirilor creste concentratia de radon, un gaz cancerigen. Scolile si gradinitele au deja un nivel crescut STUDIU UBB

A doua cauza de cancer pulmonar

Oamenii de stiinta atrag atentia ca marea problema o reprezinta in special reabilitarea gradinitelor si scolilor."Cercetatorii UBB atrag atentia ca, dupa reabilitarea termica a cladirilor in care isi desfasoara activitatea majoritatea institutiilor publice, scoli si gradinite, care au deja un nivel crescut de radon, concentratia acestuia va creste si mai mult, depasind cu mult limita maxima admisa si punand in pericol sanatatea copiilor si a angajatilor care isi petrec zilnic in aceste cladiri intre 8-10 ore. Radonul este cel mai nociv poluant natural din mediul interior, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie Atomica", se arata intr-un comunicat transmis, marti, de UBB.Potrivit sursei citate, radonul reprezinta a doua cauza de cancer pulmonar. Romania are in implementare, inca din 2018, un Plan National de Radon care vine in intampinarea acestei directive, prin care masurarea concentratiei de radon in aerul din cladiri cu scoli, gradinite si crese, spitale si in alte tipuri de cladiri publice cu grad de ocupare ridicat, precum si aplicarea unor lucrari pentru protectia fata de radon sunt obligatorii.Specialistii UBB mai arata ca, in 20% dintre scolile investigate, concentratia de radon depaseste limita admisa."Legislatia din Romania prevede ca nivelul de referinta de la care se impune aplicarea remedierii pentru concentratia de radon este 300 Bq/m3, iar o astfel de expunere echivaleaza pentru sanatate cu realizarea a 150 de radiografii pulmonare pe an, respectiv cu efectele cauzate de fumatul a 16 tigari/zi", se mentioneaza in comunicat.