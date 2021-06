Incendiu intr-o parcare de TIR-uri. Ard mai multe vehicule si exista pericolul de extindere

Update: ISU Valcea anunta ca incendiul a fost lichidat."Au ars o autoutilitara si doua capete de tractor si au fost afectate 4 remorci ale altor camioane parcate in imediata apropiere. Prin interventia prompta a pompierilor militari , incendiul a fost stins inainte ca flacarile sa se propage si la alte camioane parcate in apropiere", potrivit reprezentantilor ISU Valcea.Focul a izbucnit in parcarea unei societati de transport marfuri. ISU Valcea anunta ca ard o duba si doua capete de tractor si exista pericol de extindere."Pompierii militari ai ISU Valcea intervin la un incendiu intr-o parcare din Ramnicu Valcea, granita cu comuna Budesti, in parcarea unei societati de transport marfuri.Ard o duba si doua capete tractor. Exista pericol de extindere la alte autotrenuri parcate.Intervine GI Ramnicu Valcea cu 3 ASAS si o ambulanta SAJ. Se deplaseaza si un ofiter si CBRN ", transmite ISU Valcea.