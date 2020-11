Incendiu puternic intr-o localitate din Suceava. Ard trei case si mai multe anexe

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, un incendiu de amploare a izbucnit in localitatea Valea Moldovei."Pentru localizarea flacarilor care au cuprins 3 locuinte si mai multe anexe gospodaresti, salvatorii intervin cu 8 autospeciale de stingere. In sprijinul echipajelor operative, la fata locului intervin si forte ale serviciului voluntar pentru situatii de urgenta", a aratat sursa citata.Totodata, pentru acordarea primului ajutor, in zona se afla si o ambulanta Din informatiile de pana la acest moment, nu ar exista persoane surprinse de incendiu.