Spitalul CFR Cluj-Napoca, care a luat foc duminica, nu avea autorizatie de securitate pentru incendiu. Unitatea medicala fusese amendata anul trecut

Duminica, la ora 6.43, ISU Cluj a fost alertat prin apelul unic 112 pentru a interveni la un incendiu la Spitalul CFR din Cluj-Napoca. A intervenit Detasamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca cu 2 autospeciale cu apa si spuma, o autospeciala de lucru la inaltime si o ambulanta de terapie intensiva mobila SMURD , scrie Mediafax.Incendiul s-a manifestat la in toaleta de la etajul 1 al sectiei de boli interne . A ars un corp de iluminat cu tuburi fluorescente. La sosirea pompierilor militari incendiul era stins. S-a actionat pentru asigurarea masurilor suplimentare privind prevenirea reaprinderii si evacuarea fumului.A fost inundat cu fum etajul 1 al copului interne al spitalului.Trei pacienti au fost evacuati iar alti pacienti au fost relocati in saloane. In urma incendiului a rezultat arderea corpului de iluminat si degradarea zugravelii din grupul sanitar. Echipajul ISU Cluj s-a retras in unitate la ora 7.50.UPDATE FOTO Incendiu la Spitalul CFR din Cluj. Trei pacienti dintr-un salon au fost evacuati In urma ultimului control executat de catre ISU Cluj, la data de 21.11.2019, la Spitalul Clinic C. F. Cluj-Napoca, s-a constatat faptul ca, desi au fost emise doua avize de securitate la incendiu, in 2009 - aviz pentru modernizarea sectiei ORL si oftamologie - extindere in regim D+P+M, recompartimentari, reorganizari, si in 2015 aviz pentru modernizare bloc operator si sectie ATI in sectia chirurgie, institutia nu a solicitat si obtinut autorizatia de securitate la incendiu aferente celor doua avize.La nivelul Spitalului Clinic C.F. Cluj-Napoca, in urma controlului, a fost intocmit un plan propriu de masuri care cuprindea si obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. Pana in momentul de fata, nu s-a depus solicitare la ISU Cluj in acest sens.