Un barbat a aruncat motorina pe geamurile unei case de schimb valutar si a incendiat cladirea in care se aflau doua femei

Potrivit sursei citate, in interiorul casei de schimb valutar se aflau doua femei, dar nu au fost ranite.La fata locului s-au deplasat doua echipaje de stingere a incendiilor si unul SMURD "La sosirea echipajelor de pompieri , incendiul era stins. Se pare ca este o actiune intentionata, un barbat a aruncat cu motorina pe geamurile unei case de schimb valutar. In interior erau doua femei, dar nu sunt ranite", au precizat reprezentantii ISU Prahova.Politia a deschis o ancheta in acest caz."Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca are loc un incendiu la o casa de schimb valutar din municipiul Ploiesti. Politistii s-au deplasat la fata locului, stabilind ca cele sesizate se confirma, efectuand cercetari pentru stabilirea situatie de fapt, identificarii autorului si tragerii la raspundere penala a autorului. Din primele date a rezultat faptul ca o persoana nemultumita ar fi aruncat cu o sticla ce continea lichid inflamabil si ar fi aprins cu o bricheta continutul, dupa care a fugit", anunta IPJ Prahova.