Primarul Mihai Chirica, mesaj din izolare catre protestatarii din Iasi: "Ii inteleg cu sufletul, dar sa fim rationali"

Primarul Mihai Chirica a explicat pe reteaua de socializare ca nu are simptome si ca a facut testul dupa ce mai multe persoane din primarie, inclusiv unul dintre viceprimari, s-au imbolnavit de COVID- 19. Chirica l-a desemnat pe viceprimarul Radu Botez sa-i tina locul si a anuntat ca va pastra legatura cu acesta prin intermediul telefonului.In ceea ce-i priveste pe protestatarii de la Iasi, el a transmis ca "ii intelege cu sufletul, dar ca mintea te indeamna sa iei asemenea masuri".", a transmis Chirica, citatd e Digi 24 Aproximativ 300 de credinciosi au protestat vineri dupa-amiaza in fata Catedralei Mitropolitane din Iasi si au cerut sa se renunte la restrictiile impuse de autoritati pe timpul pelerinajului la moastele Sfintei Parascheva.Fortele de ordine nu au intervenit, i-au lasat pe oameni sa isi duca la bun sfarsit acest manifest, in ciuda faptului ca s-a creat o aglomerare de oameni si multi nu purtau masti Asta, in conditiile in care numarul imbolnavirilor a crescut in Iasi in ultimele zile.