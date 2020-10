Procurorul general, Gabriela Scutea: Ministerul Public vrea sa scurteze durata urmaririi penale prin digitalizarea unor proceduri judiciare

Gabriela Scutea a transmis duminica, un mesaj de Ziua Europeana a Justitiei Civile, precizand ca una dintre prioritatile activitatii parchetelor o reprezinta cresterea gradului de transparenta a procedurilor judiciare."In acest sens, una dintre prioritatile activitatii parchetelor o reprezinta cresterea gradului de transparenta a procedurilor judiciare, pentru ca acestea sa fie pe deplin accesibile cetatenilor si pentru a-i ajuta sa fie mai bine informati asupra drepturilor lor. Pe aceeasi directie, Ministerul Public actioneaza pentru eficientizarea si scurtarea duratei urmaririi penale, prin digitalizarea unor proceduri judiciare si implementarea unor metodologii de lucru unitare la nivel national", a declarat Gabriela Scutea.Ea a mai afirmat ca provocarile generate de actuala situatie epidemiologica nu s-au incheiat si le-a transmis justitiabililor sa aiba incredere in procurori."Provocarile generate de actuala situatie epidemiologica nu s-au incheiat. In aceasta perioada, este nevoie, mai mult ca oricand, de exigenta si vigilenta in respectarea regulilor, in aplicarea legii. Doresc sa transmit justitiabililor sa aiba incredere in procurori; Ministerul Public a mobilizat toate resursele institutionale pentru a-si indeplini cu responsabilitate si profesionalism atributiile in aceasta perioada dificila", a mai afirmat procurorul general al Romaniei.