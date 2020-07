Trei angajati ai Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, confirmati cu coronavirus

"In ceea ce priveste situatia epidemiologica din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, va informam ca au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, un numar de 3 persoane, angajate in cadrul institutiei", a transmis, miercuri, Prefectura Sibiu.Sursa citata a precizat ca Directia de Sanatate publica a demarat o ancheta epidemiologica in cadrul careia a dispus testarea tuturor angajatilor, un numar de aproximativ 50 de persoane."In urma testarii toti au primit rezultat negativ. Nu s-au impus alte masuri", a mai precizat Prefectura.Activitatea din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu se desfasoara normal.