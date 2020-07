Spitalele COVID-19 din Alba sunt pline de pacienti. Oamenii nu mai vor sa se trateze acasa, iar autoritatile cauta solutii pentru suplimentarea locurilor

In unitatile sanitare din judet unde au fost infiintate sectii destinate special bolnavilor de coronavirus sunt joi, 23 iulie, un numar de 94 de bolnavi internati.Pentru a se pregati de o evolutie negativa in ceea ce priveste raspandirea virsusului, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica au suplimentat cu inca 102 locuri spatiile speciale de la Spitalul de Pneumologie din Aiud si Spitalul Orasenesc din Abrud.Alte 52 de locuri vor fi disponibile, incepand de saptamana viitoare, la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, unde se deruleaza lucrari de modernizare. Aici va fi instalat si un sistem de alimentare cu oxigen, o retea de televiziune prin cablu si o retea de internet wifi, toate destinate pacientilor ce vor fi tratati la Alba Iulia.Autoritatile sanitare au constatat o schimbare a trendului, in sensul ca cei mai multi dintre pacientii testati pozitiv solicita sa fie internati in spital si nu vor sa fie tratati la domiciliu, chiar daca sunt asimptomatici. De asemenea, multi refuza sa se externeze dupa cele 48 de ore cat e obligatoriu de stat in spital.In Alba sunt joi un numar de 167 de cazuri active de coronavirus. Fata de situatia de miercuri, au fost testate pozitiv, in plus, 18 persoane.