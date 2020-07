Trafic restrictionat miercuri in zona Cercului Militar, cu ocazia Zilei Imnului National

Potrivit unui comunicat al Politiei, joi va avea loc ceremonia militara prilejuita de Ziua Imnului National in Piata Tricolorului din fata Palatului Cercului Militar National, de pe Calea Victoriei.Pentru buna desfasurare a evenimentului, traficul rutier va fi restrictionat dupa cum urmeaza:* intre orele 06,00 - 10,00, pe Str. C. Mille, intre Calea Victoriei si Str. Ion Brezoianu;* intre orele 08,30 - 10,00, pe Calea Victoriei, intre Str. Ion Campineanu si Bd. Regina Elisabeta;* intre orele 08,30 - 10,00, pe Bd. Regina Elisabeta, banda I de circulatie , intre Calea Victoriei si Str. Ion Brezoianu, pe timpul intonarii Imnului National.De asemenea, in momentul intonarii Imnului de Stat, se va restrictiona traficul rutier pe Bd. Regina Elisabeta, intre Piata Universitatii si Str. Ion Brezoianu, timp de 5 minute, in intervalul 09,00 - 10,00.Rute ocolitoare:* Piata Victoriei - Bd. Lascar Catargiu - Bd. Magheru - Bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - Piata Unirii;* Calea Stirbei Voda - Str. Berzei - Str. Buzesti - Piata Victoriei;* Calea Stirbei Voda - Calea Victoriei - Str. Dem I. Dobrescu - Bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii.Politia Capitalei solicita conducatorilor de autovehicule sa evite deplasarea in zona, sa circule cu prudenta, sa utilizeze rutele ocolitoare si sa respecte semnalele politistilor rutieri.Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate trecerii, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila.Harta cu restrictii poate fi consultata pe site-ul https://bpr.politiaromana.ro.