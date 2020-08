ANALIZA Pandemia a adus anul acesta si alte categorii de turisti in Delta Dunarii: familiile cu copii si corporatistii

Atractia plajei

"Daca in anii trecuti, principalele categorii de turisti care se cazau in camping, in Delta Dunarii, erau studentii si nostalgicii de Vama Veche, care cautau preturi mici la cazare, liniste si izolare, nevoia de distantare fizica a unor romani aduce noi tipuri de turisti in astfel de structuri de cazare, si anume familiile cu copii, dar si corporatisti si tineri care cauta destinatii. Aceste categorii de turisti au inregistrat in aceasta perioada o crestere cu 20%", potrivit analizei realizatea de un resort din localitatea Sfantu Gheorghe din Delta Dunarii, aflat in portofoliul grupului Eurolines.Pana anul trecut, majoritatea turistilor din care veneau in cel mai mare camping din Delta Dunarii (Green Dolphin) erau, in principal, romanii care iubesc natura si care voiau sa petreaca un weekend sau o vacanta prelungita in Delta, in stilul boem care le aduce aminte de Vama Veche a anilor '90. Acestia sunt turistii care vizitau frecvent Vama Veche acum 20 - 30 de ani si care pun mai mult pret pe natura, liniste si izolare decat pe confortul unei unitati de cazare."Alaturi de acestia, in camping mai veneau si studenti, atrasi de preturile mici, care pornesc de la 19 euro pentru o casuta cu doua locuri si de la 8 euro locul de campare cu cortul pentru 2 persoane. Clasificat la 3*, campingul Green Dolphin se afla intr-o zona pitoreasca din Rezervatia Deltei Dunarii - acolo unde Dunarea se intalneste cu Marea Neagra, si dispune de 55 de casute din lemn, acoperite cu stuf, precum si de posibilitati de campare pentru un numar de aproximativ 500 de corturi in conditii normale (180 de corturi in perioada actuala, conform normelor impuse de autoritati pe perioada pandemiei COVID-19)", potrivit analizei Green Dolphin Camping.O alta categorie de turisti prezenta sezonul acesta in Delta Dunarii este cea a corporatistilor, care au gasit in Sfantu Gheorghe acele locuri neexplorate pana acum, canalele si garlele din zona, unde se fac excursii cu barca. Au fost atrasi si de plaja salbatica din sat, care se bucura de nisip fin unic pe litoralul romanesc.Un alt motiv pentru care turistii aleg Sfantu Gheorghe ca destinatie de vacanta este Festivalul International de Film Independent - Anonimul, care in ultimii 17 ani si-a intampinat publicul, in luna august, cu filme independente romanesti si internationale.Anul acesta, Sfantu Gheorghe devine "Satul Filmului" in perioada 12 - 16 august 2020. Avand in vedere masurile de restrictie, siguranta si preventie adoptate de autoritati, cea de-a 17-a editie a festivalului se va desfasura in exclusivitate in aer liber, cu un numar limitat de locuri pentru campare si vizitatori. Pentru fiecare proiectie, numarul maxim de participanti va fi de maximum 400 de persoane.Green Village este construit pe o suprafata de 30.000 metri patrati, asigurand, astfel, distantarea fizica pe care o doresc turistii. Accesul in casute se efectueaza din exterior, iar corturile sunt amplasate in sloturi pozitionate la distanta mare una fata de celelalte.Procedurile de igienizare si dezinfectare a spatiilor sunt aplicate cu rigurozitate, iar tot angajatii sunt instruiti continuu in acest sens. La toate intrarile publice au fost instalate dozatoare cu solutii dezinfectante, iar curatenia in spatiile comune se face permanent cu produse dezinfectante profesionale.