GSK Consumer Healthcare a donat Fundatiei United Way Romania 55.100 de lei, pentru sprijinul persoanelor vulnerabile in criza COVID-19

Datorita acestei donatii, peste 165 de varstnici din Bucuresti au primit pachete cu alimente si produse igienico-sanitare.De asemenea, au fost achizitionate materiale de protectie sanitara pentru medicii si asistentele care ajuta bolnavii in prima linie, in cadrul Spitalului Colentina din Bucuresti.In urma cu cateva luni, 12.900 de copii saraci, mame singure, tineri defavorizati si batrani bolnavi primeau, prin programele United Way Romania, hrana, rechizite, medicamente si ajutor financiar care le asigurau un trai decent si o speranta pentru viitor. Azi, pandemia de Covid-19 este aici si vietile tuturor sunt afectate.Prin actiunile pe care le desfasoara in aceasta perioada atipica si cu sprijinul organizatiilor partenere, United Way Romania ajunge la cei care au mai mare nevoie de ajutor, oferindu-le alimente, medicamente sau produse de igiena.Batranii, categoria cea mai vulnerabila in fata Covid-19, traiesc in si mai mare izolare si au nevoie imediata de mancare, produse sanitare si medicamente. De aceea, United Way Romania a directionat o parte din donatia GSK Consumer Healthcare catre varstnicii defavorizati, ajutand peste 165 de persoane sa faca fata acestei perioade dificile.Donatia merge si catre medicii si asistentele din prima linie. Fundatia a achizitionat 8.000 de manusi, 17 combinezoane, 1.100 de masti NK95 si 200 de perechi de ochelari de protectie, care vor fi puse la dispozitia personalului Spitalului Colentina din Bucuresti.GSK Consumer Healthcare a donat, de asemenea, si 3000 de bucati de pasta de dinti si 3000 de periute de dinti, care au fost distribuite comunitatilor defavorizate din Bucuresti - copiilor din centrele sustinute de United Way Romania - si bolnavilor internati la Spitalul de Urgenta din Timisoara.Prin programele sale in sanatate, United Way Romania sprijina seniorii care au o situatie materiala precara si/sau care traiesc singuri, oferindu-le mancare, suport emotional, medicamente sau servicii medicale de baza.GSK Consumer Healthcare este un partener consacrat al Fundatiei United Way Romania, colaborarea companiei cu fundatia avand, deja, traditie."In aceasta perioada de criza fara precedent, categoriile de persoane vulnerabile au mare nevoie de ajutor.Fundatia United Way Romania face toate eforturile pentru a identifica si sprijini comunitatile defavorizate, insa fara suportul partenerilor nostri, printre care se afla si GSK Consumer Healthcare, aceste eforturi ar ramane fara ecou.De aceea dorim sa le multumim atat pentru implicarea de-a lungul timpului, cat si pentru ajutorul oferit in aceste imprejurari aparte", spuneUnited Way Romania este o fundatie romaneasca afiliata la United Way Worldwide, SUA, a carei activitate se concentreaza pe cele trei directii care pun bazele unei comunitati prospere: acces la o educatie de calitate, servicii bune de sanatate si un venit suficient pentru a intretine o familie.Actionam ca un organizator comunitar, mobilizand o retea extinsa de parteneri din comunitate - ONG-uri, companii, institutii publice, lideri din societatea civila, donatori si voluntari - sa isi coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv. Programele United Way Romania sprijina anual peste 12.000 de persoane in dificultate, cu sustinerea a peste 3.000 de donatori individuali, 36 de donatori majori, 70 de companii si peste 1.000 de voluntari.GSK este o companie farmaceutica globala a carei misiune este de a ajuta oamenii sa realizeze mai multe, sa se simta mai bine, sa traiasca mai mult.Divizia Consumer Healthcare dezvolta si comercializeaza medicamente fara prescriptie medicala si produse de ingrijire orala, branduri preferate de catre pacienti si consumatori si recomandate de experti.De 30 de ani, GSK Romania promoveaza progresul in domeniul ingrijirii sanatatii populatiei din Romania si suntem hotarati sa avem in continuare acest rol. Pentru mai multe informatii, accesati www.gsk.ro si www.gsk