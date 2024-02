Starul echipei Kansas City Chiefs, Travis Kelce, și-a ieșit din minți în timpul finalei, iar fanii l-au apostrofat.

Kansas City Chiefs a învins cu 25-22 echipa San Francisco 49ers, pe Allegiant Stadium, în Las Vegas, şi a câştigat pentru a treia oară Super Bowl în ultimii cinci ani.

În prima repriză, Travis Kelce a avut o ieșire violentă, iar victima lui a fost chiar antrenorul echipei sale, Andy Reid.

Kelce a fost apostrofat pe rețelele sociale cu apelative precum "nesimțit" sau "bădăran".

La finalul partidei, Andy Reid s-a purtat ca un gentelamn și a glumit pe seama incidentului: "A vrut să mă testeze, dar eu nu mai am echilibrul de altădată. E un copil bun, competitiv, vrea mereu să joace".

Yo Travis Kelce - we don’t care if you are dating Taylor Swift… this isn’t cool. You don’t yell at coach Andy Reid #SuperBowl pic.twitter.com/ani8fZoR2k

După victoria din finală, Kelce a dansat și s-a sărutat toată noaptea cu Taylor Swift.

taylor swift once said i take this magnetic force of a man and that man is travis kelce pic.twitter.com/H2A1ckCYPl