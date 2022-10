Repere ale Festivalului National de Romante "Crizantema de Aur", editia 2022

In perioada 20 - 22 octombrie 2022, se va desfasura la Targoviste, sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, cea de-a 55-a editie a Festivalului National de Interpretare si Creatie a Romantei "Crizantema de aur". Vorbim despre cel mai longeviv festival muzical din Romania, organizat neintrerupt din anul 1968.Concertele se vor desfasura anul acesta la Cinematograful Independenta, vor incepe in fiecare seara la ora 18:00 si vor fi transmise integral de TVR3 si TVR Craiova. ... citeste toata stirea