Un nou scandal la Australian Open. Lidera mondiala a ignorat legea si a fost obligata sa-si ceara scuze

Mai precis, jucatoarea a fost vazuta intr-un supermarket din Melbourne fara masca de protectie, neglijenta in urma careia a fost nevoita sa-si ceara scuze public."A fost o greseala nevinovata. Am uitat accidental sa-mi pun masca. Mi-am cerut scuze imediat ce mi-am dat seama. Inteleg ca trebuie sa contribuim cu totii pentru a mentine comunitatea in siguranta", a precizat Barty.Fata de celelalte jucatoare care se confrunta in aceasta perioada cu o carantina stricta, contestata de multe participante, printre care si romanca Sorana Cirstea , Ashleigh Barty beneficiaza de statutul de localnica si nu e obligata sa stea in izolare.