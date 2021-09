Senzația Leylah Fernandez, lipsită de tatăl antrenor la US Open. Care e motivul și legătura tenismenei de 19 ani cu fotbalul

Adolescenta Leylah e însoțită la US Open de mulți apropiați, din rândul cărora lipsește însă tatăl jucătoarei, Jorge, care îi este și antrenor.”Este acasă cu sora mea mai mică. Vorbim în fiecare zi, îmi analizează adversarele și îmi spune ce să fac”, a explicat Leylah.Jorge Fernandez este un fost jucător de fotbal din Ecuador, care a fost nevoit să se transforme în antrenorul de tenis al fiicei sale atunci când Leylah a fost exclusă dintr-un program de dezvoltare a tenisului juvenil din Canada.Legătura canadiencei cu fotbalul nu se oprește aici. "Ne place de Real Madrid , dar acum luăm o pauză și o susținem pe Manchester City . Îmi place mult de Pep Guardiola, stilul lui de a antrena se aseamănă cu jocul meu de tenis. Am multe de învățat de la el", a declarat recent Leylah Fernandez.În schimb mama sa, care are origini filipineze, s-a aflat alături de Leylah pe tot parcursul turneului de la New Yoork.