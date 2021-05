Care e cea mai frumoasa amintire a Simonei Halep de la Roma

Simona a ajuns in weekend in Italia si a discutat cu jurnalistii din Peninsula, in cadrul unei conferinte de presa.* "Nu s-a mai intamplat sa fie doua saptamani intre Roma si Paris, dar cred ca poate sa fie ceva pozitiv, sa ma pregatesc mai bine pentru Roland Garros"* "Amintirea cea mai frumoasa pe care o am de la Roma? Senzatia de a ma simti bine si de a juca bine. Traim vremuri dificile, pandemia a schimbat multe lucruri. Sa castigi sau sa pierzi o partida sau un turneu este mult mai putin important''* "Totul e frumos aici la Roma: arena, orasul, turneul. Sunt foarte fericita sa ma aflu din nou aici, ma simt bine: dimineata m-am antrenat si sunt nerabdatoare sa incep turneul"* "E frumos sa fii campioana in exercitiu: acest lucru nu pune presiune si nici nu am asteptari deosebite, dar voi da tot ce pot. E un pic ciudat, deoarece au trecut doar opt luni de la ultima editie"