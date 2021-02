FOTO Imagini unice din copilaria Soranei Cirstea, eroina zilei la AO. Se antrena noaptea si facea arte martiale

Este una dintre cele mai impresionante victorii ale Soranei in turneele de Grand Slam, ea avand sansa sa-si egaleze cea mai buna performanta realizata vreodata la Melbourne , turul 4 in 2017, in cazul in care va trece si de urmatoarea adversara, o alta jucatoare din Cehia, Marketa Vondrousova.Astfel, obtinand prima victorie dupa 9 ani contra unei adversare din Top 10, se poate spune ca Sorana Cirstea se afla la un nou varf al carierei, dupa cel atins in 2009, atunci cand a jucat sfert de finala la Roland-Garros, la numai 19 ani.Una din rarele ocazii cand tenismena noastra si-a expus viata personala in public s-a intamplat in 2012, intr-un interviu pentru prosport.ro. Cu acea ocazie, Sorana si-a amintit de primii ani din viata, cu ajutorul unor fotografii unice, pe care le puteti vedea AICI , oferind si explicatii interesante despre fiecare imagine din copilaria si adolescenta sa.De asemenea, de-a lungul timpului, pe pagina sa de Facebook , Sorana Cirstea le-a oferit fanilor imagini rare, din prima parte a vietii sale, dupa cum puteti vedea mai jos.CITESTE SI: